Emniyetten 37 ilde eş zamanlı TikTok operasyonu! 120 kişi yakalandı | Bakan Ali Yerlikaya: 4 binden fazla hesap incelendi

Emniyet Genel Müdürlüğü, TikTok üzerinden sanal para ticareti yoluyla haksız kazanç sağladığı tespit edilen şahıslara İstanbul merkezli olmak üzere 37 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında fenomenlerin de bulunduğu 120 kişi yakalandı. Kritik öneme sahip operasyona dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon kapsamında 4 binden fazla banka hesabının incelendiğini belirtti. İşte detaylar ve fotoğraflar...