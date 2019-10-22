'Emniyet Amiri'nden kayyum kararına tepki için toplanan HDP'li vekillere ayar

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ile Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine kayyum atanmasının ardından belediye önünde toplanan HDP'lilere, müdahale edildi. Emniyet amiri, konuşmak için Kandil'den talimat bekleyen HDP'li vekile "Benimle siyasi polemiğe girme" diyerek ince ayar verdi.