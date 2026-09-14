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Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Emine Erdoğan paylaşımında, "Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Öğrencilere başarı, öğretmenlere ise görevlerinde kolaylıklar dileyen Erdoğan, "Değerli evlatlarımıza başarılar, kıymetli eğitimcilerimize görevlerinde kolaylıklar temenni ediyor; çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum." dedi.

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