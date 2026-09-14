Bilal Erdoğan yeni eğitim yılının ilk gününde Diyarbakır'da öğrenci ve öğretmenlerle buluştu

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Diyarbakır'da Adnan Menderes Anadolu Lisesi ile Sur İçi Ziya Gökalp İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim ve öğretimin Türkiye'nin geleceğini şekillendiren temel unsurlar arasında yer aldığını vurgulayan Bilal Erdoğan, milli değerleriyle bağ kuran, özgüvenli, donanımlı ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmenin Türkiye'nin hedef ve ideallerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacağını ifade etti.