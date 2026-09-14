Ankara'daki Külhöyük kazısında 66 milyon yıllık fosil keşfi: Tetis Denizi'nin izleri bulundu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında, yaklaşık 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış bir Gastropoda fosili bulundu. 5 bin yıllık Hatti ve Hitit yerleşiminde ortaya çıkarılan fosil, bölgenin geçmişine ilişkin dikkat çekici bir keşif olarak değerlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Külhöyük'te bulunan fosile ilişkin yaptığı açıklamada, "Fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor" ifadelerini kullandı.