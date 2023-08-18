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Emine Erdoğan'dan Hindistan Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne video mesaj

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Giriş: 18.08.2023 09:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bin yılların doğal reçetelerini, zamanın testinden geçmiş bir miras olarak gelecek nesillere aktarmanın kutlu bir görev olduğunu belirtti.
’’Gelecek nesillere aktarmak kutlu bir görev’’
''Gelecek nesillere aktarmak kutlu bir görev''
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