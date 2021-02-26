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Emine Erdoğan'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a doğum gününü mesajı
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 67. yaşına giren eşi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü "İyi ki doğdun..." mesajıyla kutladı. Emine Erdoğan, eşi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum gününü, el ele çekilen fotoğraflarını paylaşarak kutladı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından saat 00.01'de, eşi Erdoğan'ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak, "İyi ki doğdun" notunu düştü.