Emine Erdoğan’dan 23 Nisan paylaşımı: Bilimi ve aklı rehber edinen çocuklarımız…

Bugün en kutlu, en mutlu gün. Geleceğin teminatı, çocuklarımızın günü 23 Nisan. Emine Erdoğan da bugünü unutmadı, "Bilimi ve aklı rehber edinen çocuklarımızın 23 Nisan'ı kutlu olsun" paylaşımı yaptı.

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