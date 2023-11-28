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Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu’nin eşi Sajidha Mohamed'i ağırladı

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Giriş: 28.11.2023 13:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile Külliye'de bir araya gelirken, eşi Emine Erdoğan da Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed'i ağırladı. İkili İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile eğitim, çevre ve kadınların güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu. Emine Erdoğan, ortak umudun bölgede bir an önce kalıcı barışın tesis edilmesi olduğunu vurguladı.
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