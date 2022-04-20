20 Nisan 2022, Çarşamba
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Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi: Sizin anılarınız bizim için çok kıymetli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan huzurevi sakinleri ile iftarını yaptı. Yaşlı vatandaşlar, Emine Erdoğan'a "Cumhurbaşkanımıza selam ve sevgilerimizi ilet." ricasında bulunurken, Emine Erdoğan'a 2019'da vefat eden huzurevi sakini Ahmet Onan'ın yaptığı tablo hediye edildi.