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Emine Erdoğan depremzedelerle bir araya geldi çocuklarla yakından ilgilendi

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Giriş: 14.04.2023 08:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Depremzedelerle bir araya gelen Başkan Erdoğan konteyner çarşıyı ziyaret ederek depremzede esnafa destek oldu.
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