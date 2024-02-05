Emekliye zam farkı ödemesi! SSK ve BAĞ-KUR emekli ek zam farkı ödeme tarihleri netleşti

Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zam farkı ödeme tarihleri belli oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal aktardı.

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