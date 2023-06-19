19 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Emekli ve memura yapılacak zam için senaryolar neler?

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Emekli ve memura yapılacak zam için senaryolar neler?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2023 11:20
20 milyon memur ve emeklinin gözü kulağı temmuz zammında. En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarılacak. Emekliler için 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından refah payı belirlenecek. Zam senaryolarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Firari FETÖ’cü tutuklandı
Firari FETÖ’cü tutuklandı
Eleştirilere “Halaylı” yanıt!
Eleştirilere “Halaylı” yanıt!
HDP’den yerel seçim kararı
HDP'den yerel seçim kararı
Gözler yeni kira kararında!
Gözler yeni kira kararında!
HDP’ye hazine yardımı kesilecek mi?
HDP'ye hazine yardımı kesilecek mi?
LGBT sapkınlarının başı PKK’lı çıktı!
LGBT sapkınlarının başı PKK'lı çıktı!
CHP’den aday olsam da Zafer Partisi’ne oy veririm
"CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm"
Başkan Erdoğan askerlerle görüştü
Başkan Erdoğan askerlerle görüştü
Türk polisine HDP’li Özgül Saki’den alçak hakaret
Türk polisine HDP'li Özgül Saki'den alçak hakaret
İYİ Parti’den 28 Mayıs itirafı
İYİ Parti'den 28 Mayıs itirafı
İmamoğlu’nun Haliç algısı ve AK Parti gerçeği
İmamoğlu’nun Haliç algısı ve AK Parti gerçeği
Daha Fazla Video Göster