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Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı A Haber'e konuştu: Kırılma anlarından biri Ömer'in şehadete yürüyüşüdür

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 15.07.2024 14:09
Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 15 Temmuz'da astsubay Ömer Halisdemir'e, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürme emrini vermişti. O gün Ömer Halisdemir görevini başarıyla yerine getirdi ama; hainler tarafından şehit edildi. Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı A Haber'e konuk oldu ve yaşananları anlattı.
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