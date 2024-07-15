Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı A Haber'e konuştu: Kırılma anlarından biri Ömer'in şehadete yürüyüşüdür

Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 15 Temmuz'da astsubay Ömer Halisdemir'e, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürme emrini vermişti. O gün Ömer Halisdemir görevini başarıyla yerine getirdi ama; hainler tarafından şehit edildi. Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı A Haber'e konuk oldu ve yaşananları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN