Emekli Hava Pilot Tümgeneral Karataş A Haber'de yorumladı: KKTC'ye hava üssü yapılmalı mı?

A Haber'in konuğu Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, KKTC'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Hava üssü gündemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Karataş, "Savaş uçaklarımız için hava ve deniz üssü en güzel cevap olur." dedi.

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, A Haber'de Memleket Meselesi programında "KKTC'ye hava üssü yapılacak mı?" gündemini değerlendirdi..

Önemli açıklamalarda bulunan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Karataş, "Burayı yüklü veya uçaklarımızla harekat için kullanmamıza gerek yok. Burası bir yedek olarak, ve aynı zamanda Kıbrıs'ta önümüzdeki dönem içinde silahlanmaya yönelik faaliyetlere cevap vermek açısından önemli. Burayı aktif hale getirip, sadece İHA ve gösteri uçakları değil savaş uçaklarımız için hava ve deniz üssü en güzel cevap olur. Sadece diplomasi değil güç de gösterilmeli" şeklinde konuştu.