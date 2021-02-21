Emekli generalden A Haber'de flaş Gara sözleri: Siyasi kariyerini düşünen birisi...

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Gara'da terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edilen 13 masum vatandaşımızı kurtarmak için yapılan harekatın perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Türkiye, Gara operasyonuyla kimlere ne mesaj verdi? Bu tür operasyonlarda rehinelerin kurtarılma şansı neydi? Tüm bu sorulara cevap veren Pekin, siyasi kariyerini düşünen birisinin böylesine riskli bir operasyona kalkışmayacağını, Türkiye'nin düzenlediği bu operasyonda başarılı olduğunu ve dünyaya çok net mesaj verdiğine dikkat çekti.

A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programına konuk olan emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Gara'ya düzenlenen harekatla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE GARA İLE DÜNYAYA MESAJ VERDİ

İsmail Hakkı Pekin şu ifadeleri kullandı:

Bu bir rehine kurtarma operasyonu... Hedef rehinelerin canlı kurtarılmasıydı onu başaramadık. 35-40 kilometre derinlikte Türkiye ile kara bağlantısı olmayan bir bölgeye gece saatlerinde operasyon düzenledik. Bu haliyle bakıldığında başarılı bir operasyon. Gidildi, gerekenler yapıldı, mağara bulunup operasyon düzenlendi. Ya operasyon sırasında ya da operasyondan önce bir takım bilgiler PKK'ya gittiği için rehinelerimizi maalesef kurtaramadık. Bu harekat bütün dünyaya şu mesajı verdi. Türkiye Kandil'e de Sincar'a da diğer bölgelere de bu tip operasyonları hiç beklemediğiniz zamanlarda yapabilir bu gücü var mesajı verildi.

'UÇAK SESİ DUYULUR-DUYULMAZ REHİNLERİ ÖLDÜRÜN'

Rehinelerin kurtarılma operasyonu çok düştür bu tip operasyonlarda... Demek ki terör örgütü böyle bir operasyonu bekliyordu, daha önce bilgi sahibi oldular ve emir verdiler. 'Uçak sesi duyulur-duyulmaz rehinleri öldürün' diye emir aldılar demek ki... Rehinelerin kurtarılması PKK'nın Kuzey Irak'taki prestijinin bitmesi anlamına gelirdi.

SİYASİ KARİYERİNİ DÜŞÜNEN BİRİSİ BU RİSKİ ALMAZ

Bu operasyonda büyük riskler alındı. İki tane helikopter birbirine çarpabilir. Dağlık alanda bir yere vurabilir çok daha fazla şehit verebilirdik. Gara Dağı bölgesi labirent gibi kayalara sahip zorlu doğa koşullarına sahip. Orada bir tim ilerlerken arkadaki diğer gelen timi görüş açısında çıkabiliyor. O esnada oradaki timinizi PKK'ya kaptırabilirsiniz. Böylesine riskler barındıran bir operasyondu. Böylesine zor bir operasyonun altına imza atmak herkesin harcı değil. Siyasi kariyerini düşünen birisi böyle bir operasyonun altına girmez. Böyle bakıldığında gerçekten çok riskli bir operasyon, bu riski Türkiye Cumhuriyeti Devleti göze almış.