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Elektrik ve doğal gazda zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 16:08
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, trafikte elektrikli araçların artmasına ilişkin, “Bu durum bizim için ciddi yük olmaya başladı. Dağıtım altyapısını artık yeniden tasarlamamız gerekiyor. Yeni bir dağıtım altyapısına ihtiyacımız var. Orada ciddi bir güç talebi var. Bunun önümüzdeki dönemde elektrikli araç sayılarının artması ile tüketicilerin o alana dönük ihtiyacının artması ile çok hızlı bir şekilde gelişeceğini söyleyebiliriz” dedi.
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