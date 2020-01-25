Elazığ'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğluna son veda!

Elazığ'da dün 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu için cenaze töreni düzenlendi. Sürsür'de çöken binanın altında kalan 31 yaşındaki Fatma Yıldız ile 2 yaşındaki oğlu Doruk Taha Yıldız, Mevlana Camii'nde kılanan cenaze namazından sonra son yolculuklarına uğurlandı. Anne ve oğlun cenaze namazını deprem bölgesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazından sonra edilen duaların akabinde anne ve oğlu defnedilecekleri mezarlığa götürüldü.