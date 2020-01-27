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27.01.2020

Elazığ depreminin kahramanı o anları A Haber'e anlattı

Elazığ'da depremin ardından vatandaşların enkazlardan canlı çıkarılmasında fedakarca uğraşan arama kurtarma ve sağlık ekipleri, aralıksız yürüttükleri çalışmaları anlattı. 2,5 yaşındaki Yüsra bebek ve annesi Ayşe Yıldız'ın kurtarılması operasyonunda etkin görev alan Jandarma Astsubay Çavuş Zehra Yıldız A Haber'e açtıkları delikten sürünerek girdiğini, Ayşen Yıldız'ı konuşarak rahatlatmaya çalıştığını söyledi. Sürekli uyanık kalması için tembihlediğini ve motive etmeye çalıştığını anlatan Yıldız, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden bir personelin anne Ayşe Yıldız'a serum bağladığını belirtti. Anne ile Yüsra bebeği sağ kurtarmalarına rağmen eşi ve oğlunun cenazesini çıkardıklarını anlatan Yıldız, "Babayı eşine ve çocuğuna kapanmış bir şekilde bulduk. O durumu görünce duygulanmamak elde değil çünkü bir babanın çocuklarını ve eşini korumak için nasıl mücadele verdiğini gördüm. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra da görevimize başarılı bir şekilde devam etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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