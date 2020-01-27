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Bir tır dolusu oyuncak gönderildi! Deprem bölgesindeki çocukların yüzü gülecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020
DEPREMZEDE ÇOCUKLARIN YÜZLERİ OYUNCAKLARLA GÜLECEK

’ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar depremzedelere yardım için harekete geçti. 'tan bölgesindeki çocuklara bir tır dolusu oyuncak gönderildi.

ve 'da meydana gelen depremden etkilenen çocukların yüzleri, 'tan gönderilen bir tır oyuncakla gülecek.

Kentte bir süre önce Türk-Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık yatırımla kurulan Polesie firması, depremin ardından bölgede yaşayan çocukların yüzlerini güldürmek için çalışma başlattı.

BİR TIR DOLUSU OYUNCAK, ELAZIĞ VE MALATYA'YA GÖNDERİLDİ

Fabrikada üretilen oyuncakların bölgedeki çocuklara ulaştırılması için Valilik ve AFAD ile ortak çalışma yapan fabrika görevlilerince hazırlanan bir tır dolusu oyuncak, Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Firmadan yapılan açıklamada, bölgesine oyuncakların yanı sıra yaşam malzemelerinin de gönderildiği belirtilerek, "Yaşamlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

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