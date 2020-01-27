Bir tır dolusu oyuncak gönderildi! Deprem bölgesindeki çocukların yüzü gülecek
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar depremzedelere yardım için harekete geçti. Sinop'tan deprem bölgesindeki çocuklara bir tır dolusu oyuncak gönderildi.
Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen çocukların yüzleri, Sinop'tan gönderilen bir tır oyuncakla gülecek.
Kentte bir süre önce Türk-Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık yatırımla kurulan Polesie firması, depremin ardından bölgede yaşayan çocukların yüzlerini güldürmek için çalışma başlattı.
BİR TIR DOLUSU OYUNCAK, ELAZIĞ VE MALATYA'YA GÖNDERİLDİ
Fabrikada üretilen oyuncakların bölgedeki çocuklara ulaştırılması için Valilik ve AFAD ile ortak çalışma yapan fabrika görevlilerince hazırlanan bir tır dolusu oyuncak, Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.
Firmadan yapılan açıklamada, deprem bölgesine oyuncakların yanı sıra yaşam malzemelerinin de gönderildiği belirtilerek, "Yaşamlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Corona virüsü Türkiye’de görüldü mü? Coronavirüs (Korona) belirtileri nelerdir?
- Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem!
- Başkan Erdoğan'dan Gambiya'da önemli açıklamalar
- Gambiya nerede? Gambiya haritadaki yeri nedir?
- Trump'tan Çin'e teklif: Bu konudaki uzmanlarımız çok iyidir
- Adana'dan misafirliğe geldi depreme yakalandı!
- Aksaray'da koronavirüs alarmı
- Drift atan ambulans sürücüsü hakkında karar!
- FETÖ'nün Malezya imamı tutuklandı
- Türkiye ile Rusya arasında kritik Suriye görüşmesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gambiya nerede? Gambiya haritadaki yeri nedir?
- TV 8 Tek Yürek ne kadar bağış yapıldı? Elazığ için kaç para toplandı?
- Corona virüsü Türkiye’de görüldü mü? Coronavirüs (Korona) belirtileri nelerdir? Coronavirüs korunma yolları!
- Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem!
- Son depremler listesi: En son nerede deprem oldu? 27 Ocak saat saat Kandilli AFAD son depremler!
- Cemil Kazancı kimdir? TV 8’de Tek Yürek programında bağış yapanlar kimler? Kaç para toplandı?
- RİP ne demek? RİP ne anlama geliyor?
- Kobe Bryant kızları öldü mü? Kobe Bryant kaç çocuğu var? Kobe Bryant eşi kimdir?
- Hayatı şampiyonluklarla doluydu! Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!
- Kobe Bryant ölüm sebebi nedir? Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı?
- İçişleri Bakanı Soylu: Enkaz altında 3 vatandaşımız var
- Trabzonspor’dan Fenerbahçe'ye sert cevap!