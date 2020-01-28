Milli İHA’ların gözünden Elazığ deprem bölgesi havadan böyle görüntülendi

Elazığ’daki depremin ardından Milli İHA ve İKU’lar da önemli görevler üstlendi. Hızlı bir şekilde olay yerine gönderilen araçlar 25 dakika içinde olay yerinden görüntüleri Ankara ve deprem olan illerin Komuta Merkezlerine anlık olarak aktardı.

Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kriz bölgesi ile kurulan hızlı iletişim ve bölgedeki koordinasyon, çalışmaları çok olumlu yönde etkiledi. Geçen yıllara göre çok daha farklı imkan ve kabiliyetlerle deprem bölgesine müdahale edebilen Türkiye, yerli ve milli insansız hava unsurlarını da ilk kez bu depremde etkin olarak kullandı.

HAVADA KEŞİF YAPIYORLARDI

Jandarma Genel Komutanlığı, Bayraktar TB2 ve Anka İnsansız Hava Araçları (İHA) ile İnsanlı Keşif Uçaklarını (İKU) depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yönlendirdi.

İlk defa Elazığ depreminde İHA/İKU sistemleri tespit/irtibat ve acil bilgi ihtiyaçlarının temininde çok etkili kullanıldığı öğrenilirken, deprem esnasında havada keşif görevi icra eden 3 İHA'nın derhal Elazığ ve Malatya semalarına sevk edildiği ortaya çıktı. Aynı dakikalarda İHA'ların yanı sıra 1 İKU da söz konusu bölgeye intikal etmek üzere havalandı.





25 DAKİKA İÇİNDE MERKEZE GÖRÜNTÜ AKTARILDI

Zamanla yarışılan anlarda gösterilen hızlı reaksiyonla 25 dakika içinde deprem bölgelerinden görüntü Ankara'ya ve deprem olan illerin komuta merkezlerine aktarıldı. Bu süreçte uçar unsurlar ilave görevlendirmelerle depremin oluş saatinden itibaren 7/24 esasıyla 200 saatin üzerinde deprem sahasında havadan keşif görevi icra etti. Bu görevin ihtiyaç devam ettiği sürece aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.





3 SAAT İÇİNDE 275 AYRI NOKTA TARANDI

Jandarma İHA sisteminin yurt genelinde kullanılabilen elastiki yapısı ve yüksek irtifadan, yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri sayesinde, depremin ardından atılan adımların sonuçları şöyle alındı:

- Yaklaşık 3 saat içerisinde 275 köy/belde ve şehir merkezinde acil genel tespitler yapıldı.

- Köylere derhal jandarma devriyesi yönlendirilerek hava yer irtibatı sağlandı.

- Müdahale edilecek yıkıntıların doğru önceliklendirilmesinde karar vericilere bilgi desteği sağlandı.

- Şehir içi ve şehir dışı trafiğinin kontrolü yapıldı, gelecek yardımların aksamadan devamı için yıkıntıların ve deprem nedeniyle oluşan heyelanın yolları kapattığı noktaların tespitine ağırlık verildi.

- Tüm bu görevlerin yanında, deprem bölgesinde olası suça yönelik faaliyetlerin engellenmesi kapsamında güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine de havadan katkı sağlandı.

- İcra edilen doğal afet keşif görevlerinde en uzak bölgelerde dahi, acil ilk hasar tespitlerinin yapılması, arama kurtarma birimlerinin doğru ve etkin bir şekilde yönlendirilmesine önemli katkılar sunuldu.







BU TÜR OLAYLARDA ETKİN OLARAK KULLANIM DEVAM EDECEK

Jandarma Hava Keşif Sistemleri'nin yakın dönemlerde sel gibi doğal afetlerde hızlı ön hasar tespitinin yapılmasında ve diğer arama kurtarma görevlerinde de kullanıldığı öğrenilirken, önümüzdeki dönemde de Jandarma Genel Komutanlığı Hava Keşif Sistemleri'nin önemli çalışma alanlarında görev almaya devam edeceği kaydedildi.