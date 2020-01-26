Elazığ depreminde acı diyalog! Küçük çocuğun sözleri yürekleri bağladı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde 38 vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem esnasında bir baba ve çocuğunun arasında geçen bir diyalog yürekleri dağladı. Küçük çocuğun “Baba, annem yok” diyerek haykırması yürekleri titretti.