BİZE ULAŞIN
26.01.2020
Elazığ depreminde acı diyalog! Küçük çocuğun sözleri yürekleri bağladı
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde 38 vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem esnasında bir baba ve çocuğunun arasında geçen bir diyalog yürekleri dağladı. Küçük çocuğun “Baba, annem yok” diyerek haykırması yürekleri titretti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.