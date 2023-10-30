30 Ekim 2023, Pazartesi
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El-Kassam Tugayları İsrailli esirin videosunu yayınladı! Netanyahu'ya öfke kustu: Başarısızlığının cezasını çekiyoruz
İsrailli tutuklular Netanyahu'ya ve İsrail hükümetine mesaj gönderdi. Mesajda "7 Ekim'de neden olduğunuz "başarısızlık" nedeniyle, hiçbir askerin orada olmaması, kimsenin bize gelmemesi ve burada kimsenin bizi savunmaması nedeniyle sizin siyasi, güvenlik ve askeri başarısızlığınızın acısını yaşıyoruz. Bizler masum ve saf vatandaşlarız, bir devlete vergi ödeyen vatandaşlarız." ifadeleri kullanıldı.