Ekrem İmamoğlu yalnız kaldı! Tunç Soyer U dönüşü yaptı

Seçim hezimetinden sonra ilk değişim ateşini yakan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuştu. İmamoğlu, iddialara göre bu adımı atarken, CHP'li Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin belediye başkanları Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'den aldığı desteğe güvenmişti. Ancak yine iddialara göre Yavaş ve Soyer, yerel seçimler öncesinde adaylıklarını riske atmamak için Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılarına almaktan vazgeçti ve İmamoğlu'na verdikleri desteği de bu nedenle geri çektiler.

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