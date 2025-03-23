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Ekrem İmamoğlu neden tutuklandı? İBB’ye kayyum atanır mı? Çarpıcı detaylar A Haber’de

Ekrem İmamoğlu neden tutuklandı? İBB'ye kayyum atanır mı? Çarpıcı detaylar A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.03.2025 11:10
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İBB'ye kayyum mu atanacak? Karar ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber canlı yayınında son dakika gelişmelerini sıcağı sıcağına değerlendirdi.
İmamoğlu tutuklandı! İBBye kayyum atanır mı? İMAMOĞLU TUTUKLANDI! İBB'YE KAYYUM ATANIR MI?

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Ekrem İmamoğlu neden tutuklandı? İBB’ye kayyum atanır mı? Çarpıcı detaylar A Haber’de
İBB’ye kayyum atanır mı?
İBB'ye kayyum atanır mı?
Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Ekrem İmamoğlu tutuklandı
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