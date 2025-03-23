Ekrem İmamoğlu neden tutuklandı? İBB’ye kayyum atanır mı? Çarpıcı detaylar A Haber’de

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İBB'ye kayyum mu atanacak? Karar ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber canlı yayınında son dakika gelişmelerini sıcağı sıcağına değerlendirdi.

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