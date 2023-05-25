25 Mayıs 2023, Perşembe
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Ekrem İmamoğlu esnafın HDP tepkisini hazmedemedi! Hem hakaret etti hem şikayetçi oldu
14 Mayıs sonrası strateji değiştirerek sokağa inen ve pazar ziyaretlerinde bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu ziyaretleri tepki çekmeye devam ediyor. Tuzla'nın ardından Bayrampaşa'da da semt pazarına giden İmamoğlu'na bir esnaf HDP ile yapılan ittifak üzerinden tepki gösterdi. Esnafın tepkisini hazmedemeyen İmamoğlu "Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin" ifadeleri ile esnafla tartışırken, ardından şikayetçi oldu. İmamoğlu'nun şikayeti sonrası esnaf gözaltına alındı.