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Ekrem İmamoğlu cezaevindeki iletişim ağı ifşa oldu! 14 tutuklunun yeri değişti

Ekrem İmamoğlu cezaevindeki iletişim ağı ifşa oldu! 14 tutuklunun yeri değişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.04.2025 12:47
CHP'li Umut Akdoğan, suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun diğer sanıklarla notlar üzerinden iletişim kurduğunu anlattı. Adalet Bakanlığı bu gelişmenin ardından 14 ismin yerini değiştirdi. İtirafçı olmak isteyenler tehdit mi edildi? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında anlattı.
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Ekrem İmamoğlu cezaevindeki iletişim ağı ifşa oldu! 14 tutuklunun yeri değişti
İmamoğlu cezaevindeki iletişim ağı ifşa oldu!
İmamoğlu cezaevindeki iletişim ağı ifşa oldu!
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