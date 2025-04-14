Ekrem İmamoğlu cezaevindeki iletişim ağı ifşa oldu! 14 tutuklunun yeri değişti

CHP'li Umut Akdoğan, suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun diğer sanıklarla notlar üzerinden iletişim kurduğunu anlattı. Adalet Bakanlığı bu gelişmenin ardından 14 ismin yerini değiştirdi. İtirafçı olmak isteyenler tehdit mi edildi? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında anlattı.

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