Ekrem İmamoğlu belediye kaynaklarını talan ediyor!

Süt şovu yapan CHP’li İBB yönetiminin, 3.5 liralık sütün litresine 8 lira ödediği ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; Denetim raporuna göre süt alımı İzmirli firmaya ihalesiz verildi. Belediye kasasından 11 milyon lira harcandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin litresi 8 lira olan süt dağıttığını açıkladı.

2 MİLYON 407 BİN 316 LİRA BELEDİYEYE İLAVE MALİYET!

İBB Denetim Raporu'nda da; İBB'nin ailelerin yardım kartlarına süt bedeli yüklemediği, 61 adet araç ve yüzlerce personelin süt dağıtımında görevlendirildiği hatırlatılarak, "2.5 aylık şovun süt bedeli dışında belediyeye ilave maliyeti 2 milyon 407 bin 316 TL'dir" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denetim Raporu'nda; 2019 yılı "İstanbul Halk Süt Projesi Yağlı Uzun Ömürlü İçme Sütü Mal Alımı İşi" kapsamında gerçekleşen maliyetler şöyle sıralandı:



İHALE YAPILMAKSIZIN İZMİR'DEKİ KOOPERATİFE VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denetim Raporu'nda şöyle denildi:

"İhaleden istisna kapsamında olmadığı halde, "İstanbul Halk Süt Projesi" 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a maddesi kapsamında değerlendirilerek ihale yapılmaksızın 8.835.000,00 TL + KDV bedelle S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden mal alımı sözleşmesiyle alınmıştır."

"4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun İstisnalar başlıklı 3/a maddesi kapsamında tarım ve hayvancılıkla ilgili ürünlerin doğrudan üreticilerden veya ortaklıklarından ihalesiz olarak satın alınabilmesi için; alımı yapacak kuruluşun, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği söz konusu ürünleri işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere kurulmuş olması veya bu ürünleri işleme, değerlendirme, iyileştirme veya satma işlemlerini yapmakla yasal olarak görevlendirilmiş olması gerekmektedir.."

"SÜTÜN İHALESİZ OLARAK SATIN ALINMASI MÜMKÜN DEĞİL"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, kuruluş amacında veya mevzuatında süt işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak gibi bir görevi olmadığı için, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak üzere satın aldığı sütün, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a maddesi kapsamında ihalesiz olarak satın alması mümkün olmayıp, 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale yapılması zorunludur…"

"YARDIM KARTLARINA SÜT BEDELİ YÜKLENMİŞ OLSAYDI İSRAFLAR OLMAYACAKTI"

"'Ekrem İmamoğlu' reklamıyla dolaşan 61 adet araç ve yüzlerce personelle kişisel reklam yapmak yerine, süt yardımı yapılan ailelerin yardım kartlarına süt bedeli yüklenmiş olsa israflar olmayacaktı."

GÖKSU: "KAPI KAPI GİYDİRİLMİŞ ARAÇLARLA MILLETİN EVİNE SÜT GÖTÜRÜYORSUNUZ"

Mehmet Tevfik Göksu, 14 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin litresi 8 lira olan süt dağıttığını açıklamıştı. Göksu, çocuklara süt dağıtılmasını desteklediğini belirterek, "Kapı kapı giydirilmiş araçlarla milletin evine süt götürüyorsunuz. Bu şu demek: 'Ey ev sen fakirsin. Senin evinin çocuğuna ben süt getiriyorum. Bu ne kadar rahatsız edici değil mi? 30 milyonluk süt dağıtılmış. Litresi 8 lira olan süt dağıtılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

3.5 LİRALIK SÜTE 8 LİRA ÖDENİYOR! KANUNA RAĞMEN İHALESİZ VERİLDİ

Raporda ihale ile verilmesi gereken alımın, usulsüz olarak ihalesiz verildiği kaydedildi. Diğer taraftan İBB'nin litresi 8 liradan aldığı aynı nitelikteki sütün piyasadaki litre fiyatı şöyle:

Birşah Süt Yağlı (1 Litre) 3.50 lira.

Migros Yağlı Süt (1 Litre) 3.60 lira.

İçim Süt Light (1 Litre) 3.95 lira.

Torku Süt Yarım Yağlı (1 Litre) 4.75 lira.

Pınar Süt Yarım Yağlı (1 Litre) 4.75 lira.

İçim Süt Laktozsuz (1 Litre) 5.45 lira.

Pınar Süt Yağlı (1 Litre) 5.95 lira.

Kenan Kıran-Sabah