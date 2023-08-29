Ekilmeyen tek karış arazi kalmayacak! Ekonomiye yıllık 14 milyar TL katkı nasıl sağlanacak?

Ekilemeyen tarım arazilerinde kiralama dönemi başlıyor. Araziler tarıma kazandırılarak 14 milyar lira gelir bekleniyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker değerlendirdi.

EKİLMEYEN ARAZİLERE CEZA KESİLECEK

- Mülkiyeti kişilere ait işlenmeyen topraklar da tarıma kazandırılıyor

- Atıl araziler tarıma kazandırılıyor

- Ekilmeyen tek karış arazi kalmayacak

- Ekonomiye yıllık 14 milyar lira katkı

- Ekilemeyen tarım arazilerinde kiralama dönemi

- 2.1 milyon futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi atıl durumda

- Ekilmeyen araziler tarıma kazandırılarak 14 milyar TL gelir elde edilece

- 4.5 milyon dekar alanda yeniden üretim başladı

- Bakanlığın yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında ise bugüne kadar nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki yaklaşık 4,5 milyon dekar alanda tarımsal üretim başladı. Son 3 yıllık süreçte 505 milyon lira bütçeyle yaklaşık 3,4 milyon dekarda ekim, dikim ve aşılama çalışmaları yapılarak, beklenen hedefe ulaşıldı. Proje kapsamında bu yılın ilkbahar döneminde ise 310 milyon lira bütçeyle 1,1 milyon dekarlık alanda söz konusu faaliyetler gerçekleştirildi.