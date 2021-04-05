05 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Efkan Ala'dan skandal bildiriye A Haber'de tepki: Bu demokrasiyi torpilleme girişimidir

Efkan Ala'dan skandal bildiriye A Haber'de tepki: Bu demokrasiyi torpilleme girişimidir

A Haber
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2021 15:43
Güncelleme:05.04.2021 15:43
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, 104 emekli amiralin yayınladığı darbe imalı bildiriyle ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ala, yaşanan bu gelişmeyi ‘demokrasiyi torpilleme girişimi’ olarak nitelendirdi.

Bu demokrasiyi torpilleme girişimidir
"Bu demokrasiyi torpilleme girişimidir"
Çekmeköy'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki!
Çekmeköy'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki!
Bildiriye sert tepki
Bildiriye sert tepki
Gece yarısı bildirisinin perde arkası ne?
Gece yarısı bildirisinin perde arkası ne?
Milli İrade Platformu darbe imalı bildiriye ne diyor?
Milli İrade Platformu darbe imalı bildiriye ne diyor?
Bildirinin perde arkasında ne var?
Bildirinin perde arkasında ne var?
CHP'li Erdoğdu'dan hükümete skandal tehdit!
CHP'li Erdoğdu'dan hükümete skandal tehdit!
Şebnem Bursalı A Haber'de darbe imalı bildirinin yayımlanma nedenlerini sıraladı
Şebnem Bursalı A Haber'de darbe imalı bildirinin yayımlanma nedenlerini sıraladı
İletişim Başkanı Altun A Haber'de
İletişim Başkanı Altun A Haber'de
Sözcü Gazetesi'ne flaş Atatürk Evi yanıtı
Sözcü Gazetesi'ne flaş "Atatürk Evi" yanıtı
Darbe imalı bildiriye soruşturma
Darbe imalı bildiriye soruşturma
PKK'ya ait! Ele geçirildi
PKK'ya ait! Ele geçirildi
Daha Fazla Video Göster