Efkan Ala'dan skandal bildiriye A Haber'de tepki: Bu demokrasiyi torpilleme girişimidir

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, 104 emekli amiralin yayınladığı darbe imalı bildiriyle ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ala, yaşanan bu gelişmeyi ‘demokrasiyi torpilleme girişimi’ olarak nitelendirdi.