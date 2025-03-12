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Ece Gürel’in ölümünün ardından eşinden dikkat çeken hamle! Önce adını değiştirdi sonra hesabını kapattı

Ece Gürel’in ölümünün ardından eşinden dikkat çeken hamle! Önce adını değiştirdi sonra hesabını kapattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 18:28
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan, ancak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in ölümünün ardından, eşi Sezer Gürel’den dikkat çeken bir hamle geldi. Birkaç gün önce sosyal medya kullanıcı adını “SezarGurel” yerine “HardalEces” olarak değiştiren Sezer Gürel, son olarak sosyal medya hesabını tamamen kapattı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Sezer Gürel, sosyal medya profilindeki rakamlarla ilgili detayları anlattı.
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Ece Gürel’in ölümünün ardından eşinden dikkat çeken hamle! Önce adını değiştirdi sonra hesabını kapattı
Ece Gürel’in ölümünün ardından eşinden dikkat çeken hamle!
Ece Gürel’in ölümünün ardından eşinden dikkat çeken hamle!
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