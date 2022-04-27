e-Muhtıranın 15. yıl dönümü! İlk kez A Haber görüntüledi! İşte muhtıraya cevap verilen oda

27 Nisan 2007 tarihe e- Muhtıra olarak geçti. Askerler hükümete ayar vermeye girişti. Ancak o dönem hükümet dik durdu ve askerin ayar verme girişimine sert karşılık verdi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları o bildiriye cevap verilen odadan detayları aktardı.

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