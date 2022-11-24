24 Kasım 2022, Perşembe
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Düzce’de 5,9 büyüklüğündeki depremin izleri ortaya çıktı! İşte 5,9’luk depremin fay kırığı
Dün Türkiye 04.08 saatlerinde gözlerini Düzce'de meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremle gözlerini açtı. Bölgede yaralar sarılmaya çalışılırken A Haber deprem bölgesinden son durumu anbean aktarıyor. Muhabirimiz 5,9 şiddetindeki depremin izlerini ekrana taşıdı ve fay kırığını gösterdi. İşte tüm detaylar...