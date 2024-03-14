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Düşen uçağın ilk görüntüleri! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 14:00
Konya’da Türk Yıldızları askeri eğitim uçağı düştü. Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı.
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Düşen uçağın ilk görüntüleri!
Düşen uçağın ilk görüntüleri!
Konya’da Türk Yıldızları askeri eğitim uçağı düştü
Konya’da Türk Yıldızları askeri eğitim uçağı düştü
Türk Yıldızları uçağı inişte düştü!
Türk Yıldızları uçağı inişte düştü!
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