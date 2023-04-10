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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu! İşte özellikleri

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Giriş: 10.04.2023 15:04
Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu TSK’ya teslim ediliyor. Teslim töreninde Türk Savunma Sanayii deniz projeleri filmi gösterildi.
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Türk Savunma Sanayii deniz projeleri
Türk Savunma Sanayii deniz projeleri
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