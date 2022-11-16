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Dünyanın gözünü çevirdiği nokta! A Haber Polonya - Ukrayna sınırında

A Haber
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Giriş: 16.11.2022 16:02
A Haber dünyanın gözünün çevrildiği Ukrayna - Polonya sınırında. A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, füzenin düştüğü bölgedeki son durumu anlattı.
Dünyanın gözünü çevirdiği nokta DÜNYANIN GÖZÜNÜ ÇEVİRDİĞİ NOKTA

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