16 Kasım 2022, Çarşamba
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Dünyanın gözünü çevirdiği nokta! A Haber Polonya - Ukrayna sınırında
A Haber dünyanın gözünün çevrildiği Ukrayna - Polonya sınırında. A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, füzenin düştüğü bölgedeki son durumu anlattı.