Dünyanın gözü Türkiye'de! Diplomasinin kalbi Antalya Diplomasi Forumu'nda atıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, küresel siyasetin kilit isimlerini Türkiye'de bir araya getiriyor. 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı ile 460'ı aşkın üst düzey yetkilinin katıldığı dev zirve, üç günlük tarihi bir diplomasi maratonuna sahne oluyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce konuğun ağırlandığı forumdaki kritik gelişmeleri ve sıcak diplomasi trafiğini A Haber Muhabiri Kübra Bal aktardı.