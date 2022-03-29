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Dünyanın gözü İstanbul’da! Müzakerelerde ne konuşulacak?

A Haber
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Giriş: 29.03.2022 09:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin’in görüşmesinin ardından müzakere görüşmeleri İstanbul’a taşındı. Rus heyeti dün saat 16'da, Ukrayna heyeti ise 22'de İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan Rus ve Ukrayna heyetleriyle 09:30'da görüşecek. Rus ve Ukrayna heyetleri 10:30'da Dolmabahçe'de bir araya gelecek. Peki dünyanın gözünün çevrildiği müzakerelerde ne konuşulacak? Taraflar ne istiyor? Detayları A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu aktardı.
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