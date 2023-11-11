11 Kasım 2023, Cumartesi
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Dünyanın gözü İslam Zirvesi'nde! Gündem Gazze... Başkan Erdoğan dünyaya seslendi: İsrail tazminat ödemeli.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan İsrail'in yol açtığı zarar tazmin etmek zorunda olduğunu belirtirken "Gazze'ye yardım için fon kurulmalı" ifadelerini kullandı. Filistin halkıyla dayanışmayı perçinleyeceklerini söyleyen Başkan Erdoğan garantörlük için Türkiye'nin hazır olduğunu vurguladı.