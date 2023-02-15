Dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları! Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: kalbimiz, iyi dileklerimiz sizinle

Dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları yağıyor. Son olarak İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, A Haber'e konuştu "Kalbimiz ve tüm iyi dileklerimiz sizinle" dedi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'de yaşanan asrın felaketine değindi Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Hasan Şeyh Mahmud, "Tüm Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Kalbimiz ve tüm iyi dileklerimiz sizinle. Bu dilekleri Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ilettim." dedi.

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Hasan Şeyh Mahmud, A Haber'e konuştu. Türkiye'nin daha önce pek çok defa Somali'ye yardımcı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye ile birlik beraberlik mesajı verdi.

Mahmud, "Türkiye zamanında Somali'ye çok destek olmuştur. Terör gibi büyük sorunlarla ortak hareket ettik, mücadelemizi sürdürdük ve şimdi biz de burada Türk halkıyla beraberiz." ifadelerini kullandı.