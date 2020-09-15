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Dünyada muhalefet nasıl Türkiye’de nasıl?

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Giriş: 15.09.2020 08:52
Güncelleme:15.09.2020 09:06
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un rakibi aşırı sağcı Le Pen’in Türkiye’ye karşı Macron’un yanındayım açıklaması CHP’nin dış politikada Türkiye’ye yönelik karalama kampanyalarını getirdi. Neredeyse her büyük ve önemli olayda CHP Türkiye’nin tezlerini değil de başkalarının tezlerini seslendiriyor. Peki dünyada bu durum nasıl? Detaylar haberimizde…

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un rakibi aşırı sağcı Le Pen'in Türkiye'ye karşı Macron'un yanındayım açıklaması CHP'nin dış politikada Türkiye'ye yönelik karalama kampanyalarını getirdi. Neredeyse her büyük ve önemli olayda CHP Türkiye'nin tezlerini değil de başkalarının tezlerini seslendiriyor. Peki dünyada bu durum nasıl? Detaylar haberimizde…

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