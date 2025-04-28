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Dünyada 281 milyondan fazla göçmen var

Dünyada 281 milyondan fazla göçmen var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.04.2025 12:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyadaki göç meselesine dikkat çekti ve “Milyonlarca insanlar sıkıntılar sebebi ile doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyor. Dünya genelinde 281 milyondan fazla insan göç etmiş durumda. Göç konusunda hassasiyetimiz var.” Uluslararası Göç Örgütü de “Dünya genelinde tahminen 281 milyon uluslararası göçmen bulunuyor” açıklaması yaptı. İşte tüm detaylar…
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Dünyada 281 milyondan fazla göçmen var
Dünyada 281 milyondan fazla göçmen var
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