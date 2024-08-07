Dünya fenomeni Yusuf Dikeç! Rekortmenlerden fazla konuşuluyor

Kimse ikinciyi hatırlamaz sözü onunla birlikte anlamını yitirdi. Olimpiyatlarda rakiplerinin aksine donanımı olmadan atış yapması bir de üstüne üstlük bunu yaparken elini cebine sokarak sergilediği rahat ve soğukkanlı tavır Yusuf Dikeç'i dev organizasyonun fenomeni haline getirdi. X'in sahibi Elon Musk da Yusuf Dikeç'i oldukça yakından takip ediyor. Aslında sadece Musk değil tüm dünya onu yakından takip ediyor.

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