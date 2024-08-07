07 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Dünya fenomeni Yusuf Dikeç! Rekortmenlerden fazla konuşuluyor

Dünya fenomeni Yusuf Dikeç! Rekortmenlerden fazla konuşuluyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2024 09:07
Kimse ikinciyi hatırlamaz sözü onunla birlikte anlamını yitirdi. Olimpiyatlarda rakiplerinin aksine donanımı olmadan atış yapması bir de üstüne üstlük bunu yaparken elini cebine sokarak sergilediği rahat ve soğukkanlı tavır Yusuf Dikeç'i dev organizasyonun fenomeni haline getirdi. X'in sahibi Elon Musk da Yusuf Dikeç'i oldukça yakından takip ediyor. Aslında sadece Musk değil tüm dünya onu yakından takip ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çelik Kubbe nasıl çalışacak?
Çelik Kubbe nasıl çalışacak?
Dünya fenomeni Yusuf Dikeç!
Dünya fenomeni Yusuf Dikeç!
Batı’da dijital medya politikası!
Batı'da dijital medya politikası!
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
Hamas’ın yeni lideri kimdir?
Hamas’ın yeni lideri kimdir?
Suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı
Suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı
Büyük depremin öncüsü mü?
Büyük depremin öncüsü mü?
Kahramanmaraş depremine benziyor
"Kahramanmaraş depremine benziyor"
Korkutan deprem! Panik anları kamerada
Korkutan deprem! Panik anları kamerada
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel A Haber’de
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel A Haber'de
İsrail’e büyük harekatının işaretleri
"İsrail'e büyük harekatının işaretleri"
Askeri üsse Hizbullah’tan İHA’lı saldırı!
Askeri üsse Hizbullah’tan İHA’lı saldırı!
Daha Fazla Video Göster