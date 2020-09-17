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Dünya aşıyı bekliyor! Aşı denemesi Türkiye'ye avantaj sağlar mı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

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Giriş: 17.09.2020 11:44
Güncelleme:17.09.2020 11:44
Koronavirüs aşısında son durum bilgileri, dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yakından takip ediliyor. ABD ve Rusya'da aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler yaşanırken, Çin'den önemli bir açıklama geldi. Çin koronavirüs aşısı için kasım ayına tarih verdi. Peki aşı çalışmaları ne durumda? Aşı denemesi Türkiye'ye avantaj sağlar mı? Üretilen aşı dünyaya yetecek mi? Tüm bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander verdi.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Prof. Dr. Başar Cander, "Türkiye burada öncü bir rol aldı ve ilk deneme yapıldı. Hacettepe'de yapılan denemeler sonrası ilk sonuçları gören ülkeler arasında olacağız. Bu da bize bir öncelik kazandıracaktır. Bu önemli bir adım olacaktır." dedi.

BÜYÜK AŞI İHTİYACI OLACAKTIR

Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, "Aşı çalışmalarının şu dönemde çok hızlı bir şekilde ilerlemesi tüm dünyada mümkün olan imkanların seferber edilmesi hızlı şekilde yol alınmasını sağladı. Aşının ilk uygulanacağı ülkeler arasından olmamız bize bazı avantajlar sağlayacaktır. Çok büyük miktarda aşı ihtiyacı olacaktır. Aşının temini konusunun önceden planlaması gerekiyor." dedi.

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