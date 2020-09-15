ABD’li Profesör Benjamin Neuman, A Haber’e konuştu: Koronavirüste aşı tek başına yeterli olmayacak

ABD Teksas Üniversitesi’nde görev yapan Profesör Benjamin Neuman, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'ne konuştu. Koronavirüs sürecinde gelinen noktayı ve aşı çalışmalarıyla ilgili son durumu değerlendiren Neuman, aşının tek başına yeterli olmayacağını ve laboratuvarda yaptıkları çalışmalarda aşının sadece birkaç ay etkisini gösterdiğini söyledi.