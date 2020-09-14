Rusya'dan Sputnik-V aşı hakkında flaş açıklama! Koronavirüs aşısı sonuç verdi mi?

Rusya'da üretilen ve 11 Ağustos tarihinde tescillenen coronavirüs aşısında son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, aşının Pazartesi gününe kadar ülkenin tüm bölgelerine ulaşacağını ifade ettiği aşı bugün itibariyle tüm ülkeye dağıtıldı. İşte son dakika haberin detayları...

AŞININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; gönüllüler üzerinde yapılan aşıların ilk sonuçlarının çok olumlu olduğu belirtildi. Gönüllüler üzerinde herhangi bir yan etki gözlenmediği ifade edilirken sadece birkaç kişinin acı hissi duyduğu bildirildi.

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