Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yıl sonundan önce güvenilirliği ve etkinliği ispatlanmış bir aşının vatandaşların kullanımına sunulabileceğini duyurdu. Peki Türkiye'de hangi ülkelerin Kovid-19 aşıları deneniyor? Sonuçlar ne zaman çıkacak? Türkiye'nin yerli aşısındaki çalışmalarda son durum ne? Bakan Koca tüm bu sorulara canlı yayında yanıt verdi. Öte yandan Bakan Koca, "(Aşı) Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğimize inanıyorum" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yıl sonundan önce güvenilirliği ve etkinliği ispatlanmış bir aşının vatandaşların kullanımına sunulabileceğini duyurdu.

Peki Türkiye'de hangi ülkelerin Kovid-19 aşıları deneniyor? Sonuçlar ne zaman çıkacak? Türkiye'nin yerli aşısındaki çalışmalarda son durum ne? Bakan Koca tüm bu sorulara canlı yayında yanıt verdi.

"ÇİN SİNOVAC AŞISININ TÜRKİYE'DEKİ İLK UYGULAMASINA 3 GÖNÜLLÜ SAĞLIK ÇALIŞANINDA BAŞLANDI"

Sağlık Bakanı Koca, "Bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğunu gösteriyor. İnsan aklı koronavirüs karşısındaki galibiyetini yakın zamanda ilan edebilecek" diye konuştu.

Bakan Koca, aşı çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığının izniyle Çin Sinovac aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde 3 gönüllü sağlık çalışanında başlandı. Bilim dünyası yıl sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikir.

(Kovid-19 ile mücadele) Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken en erken uygulama için de tedarik teşebbüslerimizi başlattık."

Bakan Koca, "(Çin'den gelen aşı) Ağırlıklı sağlık çalışanları gönüllü olarak katıldı. Baştan 1200 kişiye, devamında 10 bin kişiye yapılmış olacak." diye konuştu.

BAKAN KOCA: AŞIYI YIL SONUNA KADAR BAŞLATABİLİRİZ

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "(Aşı) Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğimize inanıyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "(Rusya'da geliştirilen aşı) Faz-3 için eksiklikler tamamlandığında haftaya izin verilebilir." dedi.

Fahrettin Koca "Pfizer'in çalışmasına izin verildi. İstanbul'da Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere 10'dan fazla merkezde başlıyor." diye konuştu.

YERLİ KOVİD-19 AŞISINDA SON DURUM

Bakan Koca, "Bu yıl için değil ama gelecek yıl için yerli aşımızı da üretme noktasında oldukça yol alacağımız kanaatindeyim." dedi.