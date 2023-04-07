07 Nisan 2023, Cuma
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DSP’nin seçim kararı ne olacak? Önder Aksakal’dan önemli açıklamalar
Son dakika haberleri… Bugün öğle saatlerinde AK Parti heyetini misafir eden Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, ittifak teklifini Başkalık Kurulu’nda görüştükten sonra AK Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Aksakal buradaki görüşmeden sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.