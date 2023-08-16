16 Ağustos 2023, Çarşamba
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DP'li Cemal Enginyurt ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu arasında gergin anlar: Sizi gören de 45 yıldır hep iktidar oluyorsunuz sanır! Sırtınız hep yerde...
Seçimlerde neredeyse 'sıfır' oy katkısı vererek büyük bir söğüşe imza atan 7'li koalisyonun küçük ortakları, seçimlerden sonra bu durumu bir "fedakarlık" olarak göstererek CHP tabanının büyük tepkisini çekti. CHP listelerinden meclise giren DP'li Cemal Enginyurt ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu arasında CHP'nin kaptırdığı vekiller konuşulurken tansiyon yükseldi. Enginyurt "45 yıldır sizi gören de hep iktidar oluyor sanır. 7 defa partinizden vekil olmuş adam değişim istiyor Allah'tan korkun." sözleriyle Tanrıkulu'na yüklendi. Tanrıkulu da Enginyurt'un CHP listelerinden seçime girdiğini hatırlatırken "Yüzde 0 bilmem kaç oy alacaksın ve gelip CHP'ye laf söyleyeceksin. Siz niye iktidar olmadınız kardeşim?" yanıtını verdi. İşte detaylar...