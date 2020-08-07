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Döviz kuru üzerinden manipülasyon! Türkiye'nin milli ekonomisi kimleri neden rahatsız ediyor? Ekonomi yönetimi neden hedefte? Canlı yayında sert tepkiler

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Giriş: 07.08.2020 13:18
Güncelleme:07.08.2020 13:36
Türkiye 2020 yılı 1. çeyrek büyüme oranlarında Avrupa Birliği ülkeleri arasında yüzde 4,5’luk büyüme oranıyla ilk sırada G20 ve OECD ülkeleri arasında ilk sırada. Türkiye koronavirüsün etkilerini en aza indiren ve en hızlı refleks gösterip salgını en az hasarla atlatan ülkelerin başında geliyor. Türkiye ekonomik gelişme konusunda büyüme oranlarıyla lider konumundayken Türkiye ekonomisi ve ekonomi yönetimi saldırı altında. Salgın döneminin en iyi ekonomisi Türkiye’ye neden saldırıyorlar? Ekonomi yönetimi neden hedefte? Döviz üzerinden ekonomiye yeni saldırı mı? Döviz kuru üzerinden manipülasyon neden yapılıyor? Türkiye’nin milli ekonomisi kimleri neden rahatsız ediyor? Türkiye Akdeniz’de ve Orta Doğu’da kimlerin oyunlarını bozdu? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye 2020 yılı 1. çeyrek büyüme oranlarında Avrupa Birliği ülkeleri arasında yüzde 4,5'luk büyüme oranıyla ilk sırada G20 ve OECD ülkeleri arasında ilk sırada. Türkiye koronavirüsün etkilerini en aza indiren ve en hızlı refleks gösterip salgını en az hasarla atlatan ülkelerin başında geliyor. Türkiye ekonomik gelişme konusunda büyüme oranlarıyla lider konumundayken Türkiye ekonomisi ve ekonomi yönetimi saldırı altında. Salgın döneminin en iyi ekonomisi Türkiye'ye neden saldırıyorlar? Ekonomi yönetimi neden hedefte? Döviz üzerinden ekonomiye yeni saldırı mı? Döviz kuru üzerinden manipülasyon neden yapılıyor? Türkiye'nin milli ekonomisi kimleri neden rahatsız ediyor? Türkiye Akdeniz'de ve Orta Doğu'da kimlerin oyunlarını bozdu? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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